الصقر يحرج أحمد بلال بسبب مصطفى محمد





وقال أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "حزين عندما يقلل ويتهكم لاعب كرة سابق، من لاعب حالي، لمجرد المزايدة، في ظل انتشار موضوع "قصف الجبهات" و "ركوب التريندات".





وأضاف: "مصطفى محمد يستحق الدعم ولاعب مستقبل لمنتخب مصر في قيادة الهجوم، ومن حق الزمالك أن يستفيد بإمكانياته، الجميع يجب أن يسانده بقوة في المرحلة القادمة".





وزاد: "أحمد بلال تحدث عن مصطفى محمد بأنه سجل هدف، ولكن ذكر أن مستواه كان سيئًا، ولكن بعيد عن الألوان ليس عيب أن ندعم مهاجم الزمالك".





وواصل: "مصطفى محمد لعب مباراة جيدة وكان يتحرك بشكل رائع في الملعب، وكان يتسلم الكرة تحت ضغط، ويساعد زملائه ويسجل أهداف، فهو مهاجم جيد، ولابد أن يدعمه الجميع".