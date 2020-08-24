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رياضة

الصقر يحرج أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:16 م
مصطفى محمد - أحمد
مصطفى محمد - أحمد بلال
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إسراء أشرف
أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بمهاجم فريق الزمالك "مصطفى محمد" بعد تسجيله للهدف الثاني في شباك الأهلي.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "حزين عندما يقلل ويتهكم لاعب كرة سابق، من لاعب حالي، لمجرد المزايدة، في ظل انتشار موضوع "قصف الجبهات" و "ركوب التريندات".

وأضاف: "مصطفى محمد يستحق الدعم ولاعب مستقبل لمنتخب مصر في قيادة الهجوم، ومن حق الزمالك أن يستفيد بإمكانياته، الجميع يجب أن يسانده بقوة في المرحلة القادمة".

وزاد: "أحمد بلال تحدث عن مصطفى محمد بأنه سجل هدف، ولكن ذكر أن مستواه كان سيئًا، ولكن بعيد عن الألوان ليس عيب أن ندعم مهاجم الزمالك".

وواصل: "مصطفى محمد لعب مباراة جيدة وكان يتحرك بشكل رائع في الملعب، وكان يتسلم الكرة تحت ضغط، ويساعد زملائه ويسجل أهداف، فهو مهاجم جيد، ولابد أن يدعمه الجميع".
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