AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية يوضح تبعية مسجد عارف باشا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:21 م
نائب رئيس قطاع الآثار
نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية
Advertisements
ريهام فيكتور
قال أبو بكر عبد الله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ، إن مسجد عارف باشا  غير مسجل فى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية .

وأضاف أبو بكر عبد الله ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج الان المذاع على فضائية أكسترا نيوز ، أن مسجد عارف باشا لا ينطبق  عليه شروط التسجيل طبقًا لقانون حماية الآثار .

وأشار  نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ، إلى أن شروط المادة الإسلامية لحماية الآثار  هو كل ما حدتته الفنون والعلوم والأديان من خلال العصور التاريخية حتى ما قبل 100 عام .

وتابع نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ، أن التسجيل يضم كل ما له قيمة فنية وأثرية وفنية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر ولها صلة تاريخية بها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل الفتح.. رئيس قطاع الآثار الإسلامية يجتمع بمديري ومفتشى منطقة القلعة لمتابعة أعمال التعقيم

حقيقة أعمال هدم منطقة جبانة المماليك ..السياحة والآثار تجيب

رئيس الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية يكشف حقيقة هدم مقابر وآثار بـ"جبانة المماليك"

الآثار الإسلامية يكشف تاريخ جبانة المماليك.. فيديو

نقاش حاد على الهواء حول صور هدم مقابر المماليك المتداولة على السوشيال.. فيديو

مفضلش غير المئذنة.. حكاية مسجد سادات قريش في الشرقية

ترشيحاتنا

ايه اللي بيحصل في العالم؟.. فيضانات قياسية مخيفة تضرب الصين

هل يشترط دفن الميت في اتجاه القبلة .. أمين الفتوى يرد

10 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام الزمالك بالدوري المصري

أحمد حسن لجماهير الأهلي: أتفهم حزنكم.. لكن هجومكم على مجلس النادي غير مقبول

نحن في عصر الاحتراف.. أحمد حسن: صعب الأهلي يمنع بيراميدز من التعاقد مع لاعبيه

أسرع طريقة للتخسيس بالأعشاب بدون رجيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة تظهر رسميًا

بعد تفشيها في الصين .. ما هي بكتيريا الشيغيلا وأعراضها

بعد إعلان وفاتها.. طفلة 12 عامًا تعود إلى الحياة وعائلتها في حالة ذهول