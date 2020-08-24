نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية يوضح تبعية مسجد عارف باشا

قال أبو بكر عبد الله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ، إن مسجد عارف باشا غير مسجل فى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية .





وأضاف أبو بكر عبد الله ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج الان المذاع على فضائية أكسترا نيوز ، أن مسجد عارف باشا لا ينطبق عليه شروط التسجيل طبقًا لقانون حماية الآثار





وأشار نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ، إلى أن شروط المادة الإسلامية لحماية الآثار هو كل ما حدتته الفنون والعلوم والأديان من خلال العصور التاريخية حتى ما قبل 100 عام .



