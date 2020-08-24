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الثلاثاء إجازة مع بدء الدراسة.. حديقة الحيوان تعلن مواعيد عملها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:28 م
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لـ حديقة الحيوان، إن اليوم الاثنين هو الأول في فتح حديقة الحيوان، موضحًا أن هناك تدابير احترازية تتم بشكل منضبط مع الزائرين حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كوفيد 19.  

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المواطنين سيدخلون حديقة الحيوان بالكمامة، وسيتم الكشف عن درجات الحرارة لكل زائر، ولن يتم السماح لدخول أكثر من 3000 مواطن.

ولفت إلى أن هناك علامات إرشادية تم وضعها في جميع الأماكن بالحديقة، حتى يعلمها كل زائر، وكشف أن الإدارة ستقوم بتعقيم وتطهير الحدائق بشكل يومي.

وأشار إلى أن الحديق تعمل من 9 صباحًا حتى الـ 5 مساء، وفى أيام فتح المدارس يكون يوم الثلاثاء أجازة ولكن في هذا التوقيت الحديقة تعمل طوال الأسبوع.
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