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اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:45 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
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قسم الاقتصاد
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 55.45 نقطة ليقفل عند مستوى 7957.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، والأبحاث والتسويق، وصادرات، والخليج للتدريب، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سوليدرتي تكافل، وزجاج، والإنماء طوكيو م، والمجموعة السعودية، وبحر العرب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 4.92%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والمصافي، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 283.76 نقطة ليقفل عند مستوى 8508.39 نقطة، وبتداولات بلغت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 ألف سهم تقاسمتها 695 صفقة.
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