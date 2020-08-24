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أخبار العالم

غير قادرين على شراء رغيف الخبز.. سياسي سوري: الكهرباء تقطع 20 ساعة في اليوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:31 م
انفجار خط غاز فى
انفجار خط غاز فى ريف دمشق
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مـيـس رضـا
أكد تيسير النجار المحلل السياسي السوري أن الشعب السوري يعيش مآساة حقيقة لا يمكن أن تُوصف فالأوضاع الاقتصادية تفاقمت بشكل مبالغ فيه مع إنهيار الليرة السورية بعد سرقة الغطاء النقدي بالبنوك السورية  وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر عن كل مناطق سوريا.


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ورأي "النجار"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حادث إنفجار خط الغاز العربي اليوم فى ريف دمشق عملًا غير إرهابيًا كما تتناقل وكالات الأنباء والصحف،  فالإرهاب فى سوريا من المعروف من يموله ويدعمه ويستفاد من هذا النفط الذى تتكالب على سرقته كل الأطراف، لافتًا إلى أنه بدرجة كبيرة نفذت هذه العملية شباب سوريين غير واعيين لقطع الطريق أمام سرقته ووقف نزيف سرقته دام أنه لا يصل للمواطنيين السوريين.


وأضاف "المحلل السياسي السوري"،  إذا كان المواطنيين السوريين يستفادون من هذا الغاز  ما كانت بيوتنا مظلمة لا تري الكهرباء لأكثر من 20 ساعة فى اليوم، مشيرًا إلى أن الحال وصل بالمواطن السوري أنه غير قادر على شراء رغيف العيش .


وتابع: "ثروات سوريا من نفط وأثار منهوبة بالكامل الشعب لا يستفاد بأى شيء منها حتى الفتات لم يترك لنا".


ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، عن وزير الكهرباء، في وقت مبكر من صباح الاثنين، أن انفجارًا في خط الغاز العربي في ريف دمشق تسبب في انقطاع الكهرباء بشكل شامل في سوريا.

وقال وزير الكهرباء السوري، في اتصال مع التليفزيون الرسمي، فجر الاثنين، إن الانفجار وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها، أدى إلى "هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي، وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال ما أدى إلى حدوث انقطاع كامل في الكهرباء"


وأضاف أن وزارة الكهرباء تعمل بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية، على "إعادة الوضع إلى ما كان عليه وإعادة التيار الكهربائي بشكل متتالي خلال الساعات القليلة القادمة".


من جهته قال وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا، وفقًا لسانا، إن "الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار قد يكون ناجمًا عن عمل إرهابي"، مشيرًا إلى أنه "تم إبلاغ الورشات الفنية والمعنيين في الشركة السورية للغاز منذ اللحظات الأولى للبدء في عمليات الإصلاح الفوري للخط بعد تقييم الأضرار وأن العمل جار لعودة هذا الخط إلى وضعه الطبيعي والعمل بأسرع ما يمكن".

وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا، أن هذا الخط وهو بقطر 36 إنشًا، يغذي محطات كهرباء دير علي وتشرين والناصرية في المنطقة الجنوبية والتي خرجت عن الخدمة حاليًا نتيجة الانفجار.
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