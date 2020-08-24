للسياح الأجانب.. البحرين تلغي شرط الحجر الصحي

أفاد اتحاد شركات السياحة الروسية بأن البحرين ألغت شرط الحجر الصحي الإلزامي المفروض على جميع الوافدين الأجانب إليها، وكان يتوجب قضاء 10 أيام في الحجر للتأكد من عدم الإصابة بكورونا.





وعن أسباب تخفيف شروط الدخول للأجانب إلى البحرين، قالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك يعود لاكتشاف البلاد عددا قليلا من الإصابات بفيروس كورونا بين الوافدين الأجانب، حيث بلغت نسبة الإصابات بين الأجانب الذين دخلوا المملكة من 1 يوليو الماضي وحتى 16 أغسطس الجاري 0.2%.





ورغم إلغاء شرط الحجر الصحي، إلا أنه يتوجب على الأجنبي القادم إلى البحرين إجراء اختبارين صحيين، على حسابه، لإثبات عدم إصابته بفيروس كورونا الأول في المطار عند الوصول، والثاني في غضون 10 أيام من تاريخ دخول المملكة، ما لم تكن زيادة الضيف لفترة أقصر من ذلك.





وأشارت الوكالة إلى أن ثمن الاختبارين يبلغ 60 دينارا بحرينيا (نحو 159 دولارا).





بالإضافة لذلك يتوجب على الزائر الأجنبي تحميل وتفعيل تطبيق BeAware Bahrain، والتوقيع على تعهد يقوم بموجبه السائح الأجنبي بعزلة ذاتية، حتى ظهور النتيجة السلبية للاختبار الطبي.



