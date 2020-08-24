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فن

كريم فهمى يتعرض لمزق فى الرقبة بسبب كريم محمود عبد العزيز

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:54 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان كريم فهمي جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر كريم فهمى فى الصورة من رحلته فى الساحل برفقة أصدقائه، فيما أعلن كريم فهمى عن إصابته بمزق فى الرقبة بسبب النجم كريم محمود عبد العزيز.

وداعب جمهوره معلقًا: "الحمد لله مزق في الرقبه ..بس مش بسبب الصوره ديه".

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يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان الماضي 2020، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

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