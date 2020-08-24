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أخبار العالم

مسئول سوداني يكشف موعد التوقيع على اتفاق السلام بين الخرطوم والجبهة الثورية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، اليوم الاثنين، عن تحديد موعد التوقيع على اتفاق سلام السودان ليكون يوم 28 من الشهر الجاري.

كان توت قلواك رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، أكد التزام وتصميم كل أطراف التفاوض على العمل من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم في السودان في أقرب وقت ممكن.

وتواصلت مساء أمس مفاوضات السلام في جوبا بين وفد الحكومة وقيادات "الجبهة الثورية" التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، بحضور فريق الوساطة من جنوب السودان.

وقال قلواك، إنه تمت خلال جلسات المفاوضات مناقشة ومراجعة وتنقيح الأوراق المتعلقة بمختلف القضايا السياسية والأمنية وفي جميع المسارات، مشيرا إلى أن التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية المتعلق بمسار دارفور سيكتمل غدًا.

وأوضح أن عملية التفاوض تسير بصورة طيبة ومُرضية، وتُبشر بقرب إحلال السلام الشامل والاستقرار في السودان.
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