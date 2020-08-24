أهم الأخبار.. من إسرائيل إلى السعودية بومبيو يغير جدول زيارته للمنطقة.. تطورات انفجار خط غاز سوريا وحرائق كاليفورنيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات نستعرضها خلال التقرير التالي:





رئيس الأركان: التدريب جوهر الكفاءة القتالية عامل الحسم فى نجاح تنفيذ أي مهمة

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى (إعصار 60) والذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى وإستمر لعدة أيام ، والذى يأتى فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة..للمزيد اضغط هنا

بومبيو يجري تغييرا في جدول جولته بالمنطقة.. وهذه وجهته القادمة

أفادت شبكة "العربية"، نقلا عن مراسلتها، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى تغييرا في جدول جولته بالمنطقة، وقرر التوجه من إسرائيل إلى السعودية..للمزيد اضغط هنا

إخماد نيران انفجار خط غاز بسوريا.. والاتهامات تحوم حول داعش.. فيديو

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت في خط الغاز العربي في ريف العاصمة السورية دمشق بين منطقتي الضمير وعدرا بشكل كامل؛ وذلك بعد تعرضه لاعتداء إرهابي فجر اليوم..للمزيد اضغط هنا

البعثة الأممية في ليبيا تطالب بتحقيق عاجل بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين في طرابلس

طالبت البعثة الأممية في ليبيا بفتح تحقيق عاجل في استخدام مليشيات حكومة الوفاق القوة والعنف ضد محتجين تظاهروا، أمس، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد..للمزيد اضغط هنا

نيمار: أكملت المسيرة.. وحافظت على إيماني

خسر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ بعد الخسارة بهدف دون رد في المباراة النهائية على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة...للمزيداضغط هنا

إجلاء 240 ألف شخص من كاليفورنيا لحمايتهم من خطر الحرائق