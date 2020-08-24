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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يزور السودان غدا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:42 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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ا ش ا
يصل السودان غدا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن مباحثات بومبيو في الخرطوم تتعلق بدعم أمريكا للانتقال الديمقراطي في السودان، وموضوع العلاقات مع إسرائيل.

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب دعم أمريكا للسلام في السودان، وتأتي الزيارة ضمن جولة لوزير الخارجية الأمريكي تشمل أيضا إسرائيل والبحرين والإمارات.
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