وزير الخارجية الأمريكي يزور السودان غدا

يصل السودان غدا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.







وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن مباحثات بومبيو في الخرطوم تتعلق بدعم أمريكا للانتقال الديمقراطي في السودان، وموضوع العلاقات مع إسرائيل.



