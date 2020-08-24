النشرة الاقتصادية.. الذهب يرتفع 4 جنيهات والبورصة تربح ملياري جنيه.. ومبادرة لتنظيف شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي









بنك القاهرة يطلق مبادرة لتنظيف شواطئ الاسكندرية والساحل الشمالي.. تفاصيل اطلق بنك القاهرة الحكومي برئاسة طارق فايد؛ حملة لتنظيف الشواطئ بمنطقتي الساحل الشمالي والإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة Banlastic تحت شعار " B Green، بغرض نشر الوعي البيئي بمخاطر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام علي مستوي شواطئ مصر.





الذهب يرتفع 4 جنيهات في منتصف تعاملات الاثنين

كما ارتفع سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 24-8-2020؛ بمتوسط 4 جنيهات لدى محال الصاغة، مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الأحد، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 858 جنيها مقابل 854 جنيها أمس . كما ارتفع سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 24-8-2020؛ بمتوسط 4 جنيهات لدى محال الصاغة، مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الأحد، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 858 جنيها مقابل 854 جنيها أمس .









البورصة تربح ملياري جنيه في ثاني جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة، وصل رأس المال السوقي للبورصة إلي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 629.086 مليار جنيه. اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة، وصل رأس المال السوقي للبورصة إلي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 629.086 مليار جنيه.









ردا على شكوى لأحد المستهلكين.. المحكمة الاقتصادية تلزم شركة عقارية بغرامة 200 ألف جنيه

وقضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وبإجماع الآراء بتغريم المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار مبلغ 200 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية.





غدا.. غرفة الإسكندرية توقع بروتوكولا لتوفير خدمات مصرفية لأعضائها

يوقع غدا "الثلاثاء" أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية ومحمد الديب رئيس بنك QNB الاهلي بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يستهدف تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميزة خاصة بأعضاء الغرفة، إذ يأتي التوقيع مع توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي. يوقع غدا "الثلاثاء" أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية ومحمد الديب رئيس بنك QNB الاهلي بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يستهدف تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميزة خاصة بأعضاء الغرفة، إذ يأتي التوقيع مع توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي.









التخطيط : 11.8 مليون مستفيد من الدعم النقدي خلال 2020-2021

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استهداف الدولة أن يصل عدد السكان الذين يشملهم الدعم النقدى إلى 11.8 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى 2.95 مليون في خطة 20/2021. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استهداف الدولة أن يصل عدد السكان الذين يشملهم الدعم النقدى إلى 11.8 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى 2.95 مليون في خطة 20/2021.









شركة بدرالدين للبترول: نجحنا في تحقيق 8 اكتشافات جديدة باحتياطي 10.6 مليون برميل مكافئ

كما أكد المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة بدرالدين للبترول أهم نتائج اعمال الشركة. مشيرا الى نجاحها في تحقيق 8 اكتشافات جديدة بإحتياطى مؤكد يقدر بحوالى 6ر10 مليون برميل مكافئ، وأضاف أنه تم حفر ٤٤ بئرًا تنمويًا ، بالإضافة إلى بئر استكشافى وإصلاح ١١٥ بئرًا ، لتصل معدلات إنتاج الشركة حوالى ١١٤ ألف برميل مكافئ يوميًا منها أكثر من ٣٨ ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميًا ، ووصلت مبيعات الغاز٤٢٣ مليون قدم مكعب غاز يوميًا .



يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري؛ أبرز الاخبار والفعاليات في النشرة الاقتصادية علي مدار اليوم الاثنين، كان من بينها ارتفاع أسعار الذهب في مصر بمتوسط 4 جنيهات و مليارا جنيه تربحها البورصة في ختام التعاملات بالاضافة لإطلاق بنك القاهرة مبادرة لتنظيف الشواطئ من المخلفات و 8 اكتشافات بترولية لمصر خلال الفترة الماضية.