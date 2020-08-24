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أخبار العالم

الاختبار الأهم.. الصحة العالمية تبحث مع روسيا فعالية لقاح سبوتنيك-V ضد كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:53 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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ا ش ا
قالت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، اليوم الإثنين، إن المنظمة بدأت مباحثات مع روسيا وطلبت بيانات السلامة والفعالية بالنسبة للقاح الروسي "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت سواميناثان ،في تصريح صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن تجربة المرحلة الثالثة للقاح الروسي ستكون هي الاختبار الأهم، مشيرة إلى أن نتائج التجارب الدولية باستخدام بلازما الدم لم تكن نتائجها حاسمة، ولا تزال الأدلة على فاعليتها منخفضة للغاية.

فيما قالت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، رنا الحجة، إن المنظمة على تواصل من السلطات الروسية للتعرف على تطورات اللقاح "سبوتنيك-V".

ووفقا للمعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، وبعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.

وقالت وزارة الصحة الروسية، إن نظام الحقن المزدوج يسمح بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين.

وكانت روسيا أعلنت في الحادي عشر من الشهر الجاري عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك-V".
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