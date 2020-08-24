بعد مهاجمتها للصين .. إزاي تحمي نفسك من بكتيريا الشيغيلا

صيبوا





ومن أهم النصائح لتجنب الإصابة بـ الشيغيلا:



- اغسل يديك بشكل متكرر وبطريقة شاملة



- لاحظ الأطفال أثناء غسيلهم لأيديهم



- تخلص من الحفاضات المتسخة بطريقة صحيحة



- طهِّر مناطق تغيير الحفاضات بعد الاستخدام



- لا تجهِّز الطعام لأشخاص آخرين إذا كنت مصابًا بالإسهال



- ابقِ الأطفال المصابين بالإسهال بالمنزل بعيدًا عن مناطق رعاية الأطفال، أو مناطق اللعب، أو المدرسة



- تجنب ابتلاع الأطفال لمياه البرك، أو البحيرات، أو حمامات السباحة غير المعالجة



- تجنب الممارسات الجنسية مع أي شخص مصاب بالإسهال، أو أي شخص شُفي توًّا من الإسهال

