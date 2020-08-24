بعد مهاجمتها للصين .. إزاي تحمي نفسك من بكتيريا الشيغيلا

ذكرت وسائل الإعلام الصينية، أن مئات الأشخاص في شرق الصين أصيبوا بالتهاب معوي حاد بعد إصابتهم بـ بيكتريا شيغيلا نتيجة شرب مياه ملوثة، حيث أصيب حوالي 500 شخص بالحمى والإسهال.
وتُعَد عدوى الشيغيلا مرضًا معويًّا يحدث بسبب الإصابة بعائلة بكتيرية تُعرف باسم الشيغيلا، وتبرز أهم العلامات الدالة على الإصابة بالشيغيلا في شكل الإسهال، والذي عادةً ما يكون مدممًا.
ويمكن أن تنتقل الشيغيلا من خلال الملامسة المباشرة للبكتيريا الموجودة في البراز على سبيل المثال، ويمكن أن يحدث ذلك في بيئات رعاية الأطفال، حيث قد لا يغسل العاملون أيديهم جيدًا بما يكفي بعد تغيير الحفاضات للأطفال، أو بعد مساعدة الأطفال الرُّضَّع أثناء التدريب على استخدام المراحيض.
ووفقا لموقع mayoclinic يمكن أن تنتقل أيضًا بكتيريا الشيغيلا من خلال الأطعمة الملوثة، أو بسبب شرب مياه أو السباحة في مياه ملوَّثة.
على الرغم من أن الباحثين يتابعون عملهم بهدف تطوير لقاح مضاد للشيغيلا فإنهم لم يتوصلوا إلى لقاح بعد للمساعدة في منع انتشار الشيغيلا.
وتُعَد عدوى الشيغيلا مرضًا معويًّا يحدث بسبب الإصابة بعائلة بكتيرية تُعرف باسم الشيغيلا، وتبرز أهم العلامات الدالة على الإصابة بالشيغيلا في شكل الإسهال، والذي عادةً ما يكون مدممًا.
ويمكن أن تنتقل الشيغيلا من خلال الملامسة المباشرة للبكتيريا الموجودة في البراز على سبيل المثال، ويمكن أن يحدث ذلك في بيئات رعاية الأطفال، حيث قد لا يغسل العاملون أيديهم جيدًا بما يكفي بعد تغيير الحفاضات للأطفال، أو بعد مساعدة الأطفال الرُّضَّع أثناء التدريب على استخدام المراحيض.
ووفقا لموقع mayoclinic يمكن أن تنتقل أيضًا بكتيريا الشيغيلا من خلال الأطعمة الملوثة، أو بسبب شرب مياه أو السباحة في مياه ملوَّثة.
على الرغم من أن الباحثين يتابعون عملهم بهدف تطوير لقاح مضاد للشيغيلا فإنهم لم يتوصلوا إلى لقاح بعد للمساعدة في منع انتشار الشيغيلا.
ومن أهم النصائح لتجنب الإصابة بـ الشيغيلا:
- اغسل يديك بشكل متكرر وبطريقة شاملة
- لاحظ الأطفال أثناء غسيلهم لأيديهم
- تخلص من الحفاضات المتسخة بطريقة صحيحة
- طهِّر مناطق تغيير الحفاضات بعد الاستخدام
- لا تجهِّز الطعام لأشخاص آخرين إذا كنت مصابًا بالإسهال
- ابقِ الأطفال المصابين بالإسهال بالمنزل بعيدًا عن مناطق رعاية الأطفال، أو مناطق اللعب، أو المدرسة
- تجنب ابتلاع الأطفال لمياه البرك، أو البحيرات، أو حمامات السباحة غير المعالجة
- تجنب الممارسات الجنسية مع أي شخص مصاب بالإسهال، أو أي شخص شُفي توًّا من الإسهال
- اغسل يديك بشكل متكرر وبطريقة شاملة
- لاحظ الأطفال أثناء غسيلهم لأيديهم
- تخلص من الحفاضات المتسخة بطريقة صحيحة
- طهِّر مناطق تغيير الحفاضات بعد الاستخدام
- لا تجهِّز الطعام لأشخاص آخرين إذا كنت مصابًا بالإسهال
- ابقِ الأطفال المصابين بالإسهال بالمنزل بعيدًا عن مناطق رعاية الأطفال، أو مناطق اللعب، أو المدرسة
- تجنب ابتلاع الأطفال لمياه البرك، أو البحيرات، أو حمامات السباحة غير المعالجة
- تجنب الممارسات الجنسية مع أي شخص مصاب بالإسهال، أو أي شخص شُفي توًّا من الإسهال