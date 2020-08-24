نقابة التشكيليين تنعى ثابت عويضة: حياته حافلة بالإنجازات في مجال التصميم والجرافيك

تقدمت نقابة الفنانين التشكيليين نقيبا ومجلس إدارة بخالص العزاء فى وفاه الفنان ثابت عويضه المدير العام لقطاع الفنون التشكيلية، والذي وافته المنية ظهر اليوم عن عمر يناهز الـ58 عام بعد حياة حافلة بالإنجازات في مجال التصميم والجرافيك.





ولد ثابت عويضة في محافظة قنا، وحصل على بكالوريوس كلية التربية الفنية جامعة حلوان 1987، عمل مصمم جرافيك بوكالة كيستون للإعلان من أغسطس1990 حتى مايو1992، ومصمم جرافيك ومشرف مطبوعات بمطابع الجمعية الإلكترونية بالرياض 1992/ 1993، ثم مصمم جرافيك ومشرف تنفيذ مطبوعات بمركز الجزيرة للفنون فى الفترة من أكتوبر 1994 حتى ديسمبر 1999، و مشرف تنفيذ مطبوعات بالأقسام الفنية والجرافيك بالمركز القومى للفنون التشكيلية منذ يناير 2000 حتى ديسمبر 2001، ثم أخصائى أول فنون تشكيلية بادارة البيناليات منذ ديسمبر 2001.





شارك الفنان في عدة معارض جماعية منها المعرض الجماعى بكلية التربية الفنية 1985، 1986، 1987، وشارك بمعرض الفنون التشكيلية والأسرية العاشر مارس 1985 بسراى الجزيرة، و معرض الفنون التشكيلية بمناسبة إحتفالات أكتوبر 1988 بسراى النصر بالجزيرة و المعرض العام لإعضاء نقابة الفنانين التشكيليين 1988 بقاعة النيل بالأوبرا، و معرض ليالى المحروسة بمحكى القلعة سبتمبر 2008.





حصل على عدة جوائز محلية منها المركز الثاني أشغال فنية بمعرض الفنون التشكيلية والأسرية العاشر مارس 1985، وشهادة تقدير عن تصميم بطاقة دعوة معرض هيئة التدريس بكلية التربية الفنية 1984، وشهادة تقدير للإمتياز فى تصميم بطاقة دعوة معرض الفنون التشكيلية العاشر مارس 1985 من نائب رئيس الجامعة الفنان الدكتور الراحل صلاح عبد الكريم.