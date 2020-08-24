ضبط مصنع غير مرخص وأطنان من الغراء والجيلاتين والمطهرات الفاسدة بالإسكندرية

شنت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة و إشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين العامرية حملات بنطاق الإدارة على المصانع غير المرخصة.





أسفرت هذه الحملات عن ضبط مصنع بدون ترخيص يقوم بإنتاج الغراء والجلاتين مجهول المصدر، ومستلزمات انتاج في منطقة بالقرب من منطقة مرغم وكذلك يقوم بإنتاج الكحول الايثيلي و إنتاج الهاند جل مجهول المصدر.





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وقد تم ضبط و تحريز 5 طن بودره نارويك اسيد بودرة تستخدم في الغراء والجلاتين، و7500 كجم هولمير تستخدم في الغراء، و7480 كجم ماده ستالين تستخدم في الغراء والجلاتين، و100 كجم كحول ايثلين، و500 عبوه فارغه بدون بيانات وبدون علامه تجاريه تستخدم في تعبئة المواد المطهرة، ومئات العبوات من الكحول المطهر بدون بيانات.





كما أسفرت عن ضبط وتحريز عدد 39 برميل غراء سوليفان مجهول المصدر بكل برميل 60 كجم، عدد 9 براميل في 20 غراء خشب بإجمالي وزن 180 كجم غراء مجهول المصدر، وعدد 10 براميل غراء بكل برميل 50 كيلو مجهول المصدر، وعدد 30 جركن زنة الجركن 5 كيلو محلول طباعة غير مدون عليها أي بيانات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على النائب العام.





يأتي هذا بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية و بتعليمات مشددة للمحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع غير المرخصة لحماية المستهلك المصرى من الغش التجارى.