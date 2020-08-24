مصممة أزياء عربية تحصد 4 تكريمات فى أسبوع

تسلمت مصممة الأزياء العالمية الاماراتية منى المنصورى 4 تكريمات خلال أسبوع واحد، لدورها الفعال فى العمل العام ومساهمتها الإنسانية فى خدمة المجتمع وتنمية الوطن بعد أن جعلت من مجال تصميم الأزياء والموضة رسالة إنسانية فى المقام الأول وقدمت عددا من التصماميم التى تحمل رسائل دعم حول العديد من القضايا المؤقرة مثل تنمية الإمارات والسلام ودعم العمل الانسانى وذلك خلال اسبوع واحد فقط.





وكرم المكتب الخاص بالشيخ حميد بن خالد بن محمد القاسمى، منى المنصورى على دورها الفعال والمشاركة فى انجاح فعالية اليوم العالمى للعمل الانسنانى 2020 تحت شعار إنسانيتنا عطاء التى نظمتها رابطة فخر الوطن التطوعية التابعة للجمعية التطوعية الاجتماعية الثقافية.





وكرمت "المنصورى" من موقع قف وناظر العمانى الذى يشرف عليه الصحفى العمانى عبد الرحمن بن محمد تقديرا لمشاركتها فى حملة من أجل سلامتكم وحفاظا على سلامتك وسلامة عائلتك من فيروس كورونا اترك مسافة بينك وبينهم.





وقامت مبادرة "ميثاق وكلنا مسئول" بتكريم منى المنصورى تقديرا لتعهدها بواجبها فى الوفاء الاجتماعى والوطنى والتوعية بالاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة الإماراتية ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الرسمية الأخرى داخل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



