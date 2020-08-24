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محافظات

غدا.. فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:03 م
كهرباء
كهرباء
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إبراهيم جادالله

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية بمدن محافظة البحر الأحمر.


وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق عمارات صن رايز، بأبو عشرة  وعمارات امتدادا  صن رايز1، وموقف الركاب وذلك غدا  الثلاثاء من 9صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.


من جانبه، أوضح مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.


وأكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.


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