«النظرية النقدية إحياء التفكير النقدي» كتاب جديد لعبد الرحمن الوهابي

صدر حديثًا كتاب النظرية النقدية إحياء التفكير النقدي للدكتور عبد الرحمن محمد الوهابي أستاذ النقد والنظرية في جامعة الملك عبد العزيز عن دار المسيرة في عمان.

ويتضمن هذا الكتاب نظريتين في أصول مادة الأدب وأجناسه بتطبيقات مختلفة، النظرية الأولى تحتوي على تحليل مادة الأدب من حيث العناصر، والوحدات، والمكونات، والنظرية الثانية تقعيد للنظرية السردية على وفق معايير ومؤشرات تجريبية تكشف وتقيس مستويات الجودة التقنية والخيالية في النص السردي، وكلا النظرتين أخذتا وقتا من التفكير والمراجعة والتطبيق حتى توصلت إلى هذه الرؤية فيهما.

وأوضح المؤلف في كتابه أن النقد الأدبي علم من العلوم الاجتماعية، له مفهوم مرجعيته وإدراك وفهم أبعاده المعرفية والتطبيقية والقيمية، من خلال النظر إلى ماورائيات هذا العلم الكلية، ونظرياته الفلسفية والمنهجية.

وله وظيفة مهنية وأخلاقية تعتمد المواقف الموضوعية، وتعمد إلى مناقشة ودراسة المواد الأدبية وملاحظة جودتها ومواطن ضعفها ومستوياتها، كما أن طبيعة هذا العلم متغيرة ومرتبطة بسياق المؤثرات، النقد الأدبي علم من العلوم الاجتماعية، له مفهوم مرجعيته إدراك وفهم أبعاده المعرفية والتطبيقية والقيمية من خلال النظر إلى ماورائيات هذا العلم الكلية.





وأكد الدكتور عبد الرحمن الوهابي أن الكتاب تضمن نظريتين تتعلقان بمناقشة هاتين الأزمتين والمشكلتين هما النظرية الأولى: عرضت "قانون الكتابة الأدبية" فحللت أصول المادة الأدبية وسمات أجناسها الإبداعية الخيالية، فهناك عنصران للمادة الأدبية، هما: مفهوم مادة الأدب من جهة، وطبيعته من جهة أخرى، ومرجعية عنصر المفهوم عقلية، بينما مرجعية الطبيعة عاطفية، وفصلت النظرية الوحدات التي يتكون منها كل من المفهوم والطبيعة، والمكونات التعبيرية لهذه الوحدات.





النظرية الثانية ناقشت آليات جودة البناء السردي والمعايرة النقدية في تحليل المادة السردية وعليه، تمت وضع معايير ذات مؤشرات تطبيقية تكشف عن خصائص القدرات الإبداعية والخيالية في صناعة النص السردي الروائي بخاصة، هاتان النظريتان النقديتان اللتان تضمنهما هذا الكتاب، أخذتا سنني من الدراسة، والتجريب، والممارسة، وقد جتاوز ذلك العقد ونيفا من الزمان، وهي الآن ضمن مطبوع تصنيف واحد، بعد مراجعتهما، وتحديث إخراجهما، وقد صدرت كل نظرية بأهداف توضح المقاصد والإشكال، ورغبة التنظر والتسا ؤل، ومن ثم عرض لكل نظرية بالتفصيل وصولا للنتائج.



