بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا .. بايرن ميونخ يسخر من نيمار بأغنية مالوما

استخدم فريق بايرن ميونخ الألماني المطرب الشهير مالوما للسخرية من اللاعب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، وذلك بعد تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا أمس الأحد





بدأت الحكاية في نهاية عام 2019 عندما أنفصل مالوما عن صديقته ناتاليا وقال انها تخونه مع لاعب شهير، ثم في فبراير 2020 قرر نيمار الارتباط بـ ناتاليا.





وأصدر مالوما بعدها اغنية حزينة تتحدث عن الخيانة، لكن بعد تأهل باريس سان جيرمان لنهائي دورى أبطال أوروبا احتفل البرازيلي نيمار مع زملاؤه بتشغيل اغنية مالوما وأخذوا يسخرون منه.





وبعد خسارة نادي باريس سان جيرمان لقب دوري الأبطال الأوروبي لحساب بايرن ميونيخ، قصف النادي الألماني جبهة نيمار ونشر صورة لاعبي الفريق مع الكأس بكلمات من اغنية مالوما تقول " كيف اجعلك تفهمين، انك معي تبدين افضل".