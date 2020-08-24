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ثقافة

دفاتر الوراق .. رواية جديدة لجلال برجس عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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طارق موسى
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت صدر للروائي الأردني جلال برجس رواية جديدة بعنوان "دفاتر الوراق".

  تحكي الرواية قصة وراق مثقف منعزل وقارئ نهم للروايات يفقد عائلته وبيته، ويصبح مشردًا على غرار الفيلسوف (ديوجين)؛ فتقع له جملة من الأحداث تجعله حديث الشارع العربي في زمن باتت الميديا الإجتماعية الجديدة أهم عناصره. تتلبس الوراق شخصيات ما قرأ من روايات فيتصرف عبرها، لكن جراء العزلة والوحدة والتشرد وما واجهه من قسوة في عالم صاخب، تتفاقم حالته فتكتمل إصابته بفصام الشخصية ليعيش صراعًا بين صوتين في داخله: واحد مُحرض على ارتكاب عدد من الجرائم حيال واقع لم يمنحه حقه في العيش، والثاني يقف بوجهه متكئًا على محمول معرفي عميق.
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 تكشف الرواية إضافة إلى هذا المنحى من سينتصر على الآخر، وكيف تتشابك الحكايات ببعضها لتؤدي إلى مقولة رئيسية في الرواية مفادها: أن الخوف حتمًا سيؤدي إلى الخراب، كما وتطرح عددا من التساؤلات أهمها: إلى أي مدى يمكن للفرد أن يصوغ حياته بمعزل عما حوله من مؤثرات؟ ومتى يمكن للشخصية الثانية في داخل الإنسان أن تخرج للعلن فيتحول الإنسان إلى وحش. تسرد الرواية المكونة من 368 صفحة من خلال عدد من الدفاتر في إطار زمني يقع بين عامي 1947 و 2019 عن أشخاص يفقد بعضهم بيوتهم، ويعاني البعض الآخر أزمة مجهولي النسب، ويقاسي آخرون عدم انتمائهم إلى عائلات كبيرة الأمر الذي يلقي الضوء على جانب من التشرد مقابل ما تشهده المدن من ضجيج.
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  ‏ تتقاطع مصائر الشخصيات ببعضها فتبرز قيمة البيت والذي حمل رمز الوطن مقابل أكثر من شكل للخراب. 

يذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني من مواليد 1970. يعمل في قطاع هندسة الطيران. كتب الشعر والقصة وأدب المكان قبل أن يتجه إلى كتابة الرواية. عمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعد ومقدم برنامجًا إذاعيًا بعنوان (بيت الرواية). 

صدر له في الشعر: "كأي غصن على شجرة" (2008) و"قمر بلا منازل" (2011) وفي القصة: "الزلازل" (2012) الحائزة على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، وفي أدب المكان "شبابيك مادبا تحرس القدس" (2017)، و (حكايات المقهى العتيق) رواية مشتركة 2019.  نال عن روايته "مقصلة الحالم" (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، وعن روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) جائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016. وصلت روايته (سيدات الحواس الخمس) إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019 .
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