أخبار الرياضة| شوبير يتوقع انتقال لاعب الأهلي للزمالك.. وليد سليمان: لم أعتذر لـ عبد الشافي .. وثورة في بيراميدز

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالتالي..







ناقش الإعلامي أحمد شوبير، اليوم، الإثنين، احتياجات النادي الأهلي لتدعيم بعض مراكزه، بداية من الموسم المقبل.

أكد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي أنه لم يذهب إلي محمد عبدالشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك للإعتذار ولكن للحفاظ علي المعاني الإنسانية.





رد إبراهيم سعيد نجم الأهلي و الزمالك الاسبق، على والد مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء، بعد الهجوم الحاد الذي وجهه والد اللاعب أمس، الأحد بعد الخسارة من الزمالك.









شن مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين هجوما ضاريا على السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الغريم التقليدى نادي الزمالك.





يفكر السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، في الإستعانة بصالح جمعة صانع ألعاب الفريق بداية من مواجهة الجونة بعد عودته للتدريبات الجماعية بعد غياب طويل .





الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مواجهة الجونة أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي غياب وليد سليمان، لاعب الفريق عن مباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.





أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن خسارة الأهلى أمام الزمالك، لا تستدعي كل هذا الهجوم ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.









أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن منصب المشرف العام على الكرة أو مدير الكرة، لابد أن يكون له دور في بعض الأمور الفنية، لمصلحة الفريق الأحمر.











أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بمهاجم فريق الزمالك "مصطفى محمد" بعد تسجيله للهدف الثاني في شباك الأهلي.





أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، إن رمضان صبحي اتفق على كافة الأمور مع بيراميدز، لكن الصفقة لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.





أصبح هناك الكثير من الشكوك حول إمكانية استمرار، أحمد المحمدي ، داخل نادي أستون فيلا في الموسم المقبل نظرًا لرغبة الإدارة الإنجليزية في تدعيم خطوط الفريق بلاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الحالي.





خسر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ بعد الخسارة بهدف دون رد في المباراة النهائية على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

سواريز يعيش أيامه الأخيرة داخل جدران برشلونة