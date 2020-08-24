ملتقى ثقافي بنادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط





أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث أقام قصر ثقافة أسيوط الملتقى الأدبى لنادي أدب قصر ثقافة أسيوط ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب في اللقاء الأسبوعى برئاسة الاديب على عبد الرازق رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط





عقدت الجلسة الاسبوعية تحت عنوان "بين الشفاهية والكتابية... الزير سالم نموذجا" قدمها الأديب على عبد الرازق والأديب أشرف عكاشة، حيث قدموا رؤية جوهرية حول مفهوم النظرية الشفاهية والكتابية وموقع الأدب واتخذ منهم النص الزير سالم نموذجا، أبو ليلي المهلهل.





أقيمت الفاعليات طبقا للإجراءات الاحترازية والوقاية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافي بحضور ٢٥ ٪ من الطاقة الاستيعابية للجمهور مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للمقر الثقافي وارتداء الكمامات، كما قدم القصر فقرة أونلاين للشاعر بهاء توفيق، القى خلالها قصيدة شعرية بعنوان "شمس حبيبي".