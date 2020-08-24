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توك شو

للقلب مرسى أخير.. رواية تصدمك بشخصيات من الواقع

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:02 م
الدكتورة رشا سمير،
الدكتورة رشا سمير، الكاتبة والروائية
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة رشا سمير، الكاتبة والروائية، إن هناك أكثر من رسالة داخل رواية "للقلب مرسى أخير"، وهي رواية تدور حول المعارك الانسانية للبحث عن السعادة، وتطرح أفكار مثل الاغتراب والحنين الى الوطن والترحال.

وأضافت الدكتورة رشا سمير، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل واحد يبحث عن مرساه ويصل له في النهاية بعد كثير من التجارب والمعارك التي يخوضها الفرد خلال رحلة حياته، موضحة ان الرواية تضم 5 أبطال كل احد منهم من مكان مختلف ويلتقوا في مكان ما.

وأوضحت رشا سمير، أن الاغتراب أنواع مختلفة وليس فقط بالسفر خارج البلاد، مشيرة إلى أن الغلاف كان اختياره صعب وله دلالات نفسية كثيرة، وكان إحدى دلالات الغلاف أن "الوطن حقيبة سفر" لذلك تم وضع حقيبة على الغلاف كجزء من الوطن.

ونوهت أن الرواية بها جزء اجتماعي وجزء رومانسي وآخر واقعي، موضحة أن هناك قصتين من الأبطال الموجودين في الرواية مستوحاة من قصص حقيقية في الواقع الفعلي، وتضم عدة نماذج لشخصيات من الرجال والنساء وكيفية طرحهم وعرضهم من خلال الرواية.

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