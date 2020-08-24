نشرة المرأة والصحة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة.. أعراض بكتيريا الشيغيلا بعد تفشيها في الصين.. إزاي تكسبي قلب خطيبك





بعد تفشيها في الصين .. ما هي بكتيريا الشيغيلا وأعراضها



ذكرت وسائل الإعلام الصينية ، إصابة مئات الأشخاص شرق الصين بالتهاب معوي حاد بع إصابتهم بـ بيكتريا شيغيلا نتيجة شرب مياه ملوثة ، حيث أصيب حوالي 500 شخص بالحمى و الإسهال



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نشرت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، وزوجة لاعب كرة القدم عماد متعب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة بناتها.ذكرت وسائل الإعلام الصينية ، إصابة مئات الأشخاص شرق الصين بالتهاب معوي حاد بع إصابتهم بـ بيكتريا شيغيلا نتيجة شرب مياه ملوثة ، حيث أصيب حوالي 500 شخص بالحمى و الإسهال

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نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي: