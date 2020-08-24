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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة.. أعراض بكتيريا الشيغيلا بعد تفشيها في الصين.. إزاي تكسبي قلب خطيبك

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

بهوت شورت.. زوجة عماد متعب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، وزوجة لاعب كرة القدم عماد متعب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة بناتها.

بعد تفشيها في الصين .. ما هي بكتيريا الشيغيلا وأعراضها

ذكرت وسائل الإعلام الصينية ، إصابة مئات الأشخاص شرق الصين بالتهاب معوي حاد بع إصابتهم بـ بيكتريا شيغيلا نتيجة شرب مياه ملوثة ، حيث أصيب حوالي 500 شخص بالحمى و الإسهال

روشتة مضمونة.. إزاي تكسبي قلب وعقل خطيبك

كسب قلب الرجل ليس بأمر صعب ولكن احتلال قلب وعقل الرجل من الامور أكثر وعقيدا ولضمان حب الرجل واحترامه يجب عليكي اتباع بعض التيكتيك أثناء الخطوبة.
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