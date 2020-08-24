فكرة مسروقة.. ست الستات يطلق هاشتاج لحماية الملكية الفكرية

أطلق برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، هاشتاج #فكرة مسروقة لعودة الأفكار و الملكية الفكرية لأصحابها الأصليين "دون سرقتها".





وأوضحت الدكتورة رشا سمير ، الكاتبة والروائية، أنها عانت الكثير من عدم وجود حقوق ملكية وفكرية "اتسرق مني روايات قبل كده"، مشيرة الى ان كان قبل ذلك من الممكن اخذ فكرة رواية وعمل منها فيلم او مسلسل دون علم مؤلفها، ولكن الان أصبح الروائيون "بيلطشوا من بعض الافكار".





أضافت أنها ترى ما يحدث حاليا في عالم الروائيين والكتابة الادبية افلاس فكري وتحول الى تجارة مال وليس تجارة عقول، مشيرة إلى أن هذا لا يليق بالوسط الثقافي.





"للاسف مفيش حماية ملكية فكرية لحد انهاردة"، ونوهت بأن ما يتردد ماهو الا شعارات، ونصحت اي كاتب بأن اذا سرقت منه فكرة "متسبش حقك".



