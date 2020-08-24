بتكلفة 186 مليون جنيه .. إنشاء مشروعي صرف صحي بقريتين في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نسب تنفيذ أعمال إنشاء مشروعي صرف صحي متكامل بقريتي حمادة وزور أبو الليل بمركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 186 مليون و 774 ألف جنيه.





وشدد على سرعة الانتهاء من تسليم المشروعين تنفيدًا لخطة المحافظة لتوصيل مشروعات الصرف الصحي للقرى والمساهمة في رفع كفاءة البنية التحتية وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.





أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و116 مليون جنيه، يشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة ، في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

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ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى ضرورة التأكد من التزام الشركة المنفذة بتطبيق كافة المواصفات القياسية الجودة عند استلام المشروع، ومتابعة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرى ومراكز ومدن المحافظة.





فيما أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي متكامل بقرية حمادة بتكلفة 84 مليون جنيه وكذلك الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي متكامل بقرية زورأبو الليل بتكلفة 102 مليون و 774 ألف جنيه بمركز ومدينة أولاد صقر .





وأشار إلى أن نسب تنفيذ الأعمال وصلت إلي 100 % وجاري أعمال التسليم الإبتدائي ليدخل المشروع الخدمة الفعلية ويعود بالنفع والفائدة علي أهالي القريتين والقري المجاورة لهما.