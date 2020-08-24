AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 186 مليون جنيه .. إنشاء مشروعي صرف صحي بقريتين في الشرقية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:15 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نسب تنفيذ أعمال إنشاء مشروعي صرف صحي متكامل بقريتي حمادة وزور أبو الليل بمركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 186 مليون و 774 ألف جنيه.


وشدد على سرعة الانتهاء من تسليم المشروعين تنفيدًا لخطة المحافظة لتوصيل مشروعات الصرف الصحي للقرى والمساهمة في رفع كفاءة البنية التحتية وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.


أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و116 مليون جنيه، يشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة ، في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

اقرأ أيضا:

إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار والسيول بمنطقة أبو سمران بمركز بلبيس


ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى ضرورة التأكد من التزام الشركة المنفذة بتطبيق كافة المواصفات القياسية الجودة عند استلام المشروع، ومتابعة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرى ومراكز ومدن المحافظة.


فيما أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي متكامل بقرية حمادة بتكلفة 84 مليون جنيه وكذلك الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي متكامل بقرية زورأبو الليل بتكلفة 102 مليون و 774 ألف جنيه بمركز ومدينة أولاد صقر .


وأشار إلى أن نسب تنفيذ الأعمال وصلت إلي 100 % وجاري أعمال التسليم الإبتدائي ليدخل المشروع الخدمة الفعلية ويعود بالنفع والفائدة علي أهالي القريتين والقري المجاورة لهما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ 2016..مليار جنيه حجم استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

بتكلفة 366 مليون جنيه.. إنشاء محطة معالجة الصوالح لخدمة 8 قرى بفاقوس

بتكلفة 415 مليون جنيه..تنفيذ أعمال إنشاء مشروعات صرف صحي بقري منيا القمح

بتكلفة 65 مليون جنيه.. إنشاء محطات رفع صرف صحي بقرى الشرقية

بتكلفة 272 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات في القطاع الصحي بمراكز الزقازيق وفاقوس وههيا

ترشيحاتنا

هل شرب القهوة خلال فترة الحيض خطر ؟ .. طبيب يجيب

أسرع طريقة للتخسيس بالأعشاب بدون رجيم

بعد رفض الأزهر.. البرلمان يعيد مشروع قانون دار الإفتاء للجنة الدينية

عرفت أنه هيتجوز عليها.. ربة منزل تلقى نفسها من الطابق الثالث

القوات المسلحة: مساعدات غذائية جديدة لـ لبنان على متن طائرات عسكرية

التضامن: دمج برامج تعليم الكبار ومحو الأمية ببرامج التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة

AdvertisementS

برواتب تصل لـ6500 جنيه| القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل

شوبير: أتوقع انتقال لاعب الأهلي المعار لـ الزمالك

فى عيد ميلاد آثار الحكيم.. هالة سرحان هاجمتها 3 أيام وانتقدت هيفاء وهبى ورامز جلال

بعد 16 شهرا من العثور على نصف جثة أنثى بالطالبية.. والدها قتلها وقطع جثتها بمنشار ووزع أشلائها بمقالب القمامة

الجيش الليبي يعلن حالة التأهب القصوى .. تركيا توجه ميليشياتها إلى سرت والجفرة

أخبار الرياضة| شوبير يتوقع انتقال لاعب الأهلي للزمالك.. وليد سليمان: لم أعتذر لـ عبد الشافي .. وثورة في بيراميدز

القوات المسلحة: مساعدات غذائية جديدة لـ لبنان على متن طائرات عسكرية

في عيد ميلاد آثار الحكيم.. عدد زيجاتها وقصة حرمانها من أولادها

ملوش علاج جذري| مستشار "الوزراء" الطبي: مرض مؤمن زكريا نادر ولم نتلق تقريرًا بحالته

لأول مرة.. استخرج شهادة التحركات من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت

الإمارات توجه صفعة قوية لـ تركيا

رمضان صبحي يحدث ثورة في بيراميدز.. أحمد فتحي يطالب بزيادة راتبه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجر وطنه بسبب خلافات زوجية.. حكاية مهندس فرنسي طور زراعة القطن بمصر في عهد محمد علي

فوائد قشر البطيخ.. فياجرا طبيعية وعلاج للضغط

هل شرب القهوة خلال فترة الحيض خطر ؟ .. طبيب يجيب