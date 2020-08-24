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ثقافة

"ظل الحكايات" يسبح مع جمهور الهناجر فى عالم الأحلام

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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طارق موسى
قدم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأحد، الجزء الرابع من برنامج "عودة الروح" لشهر أغسطس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. 

تضمن البرنامج مشاركة البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

كما تضمن البرنامج مشاركة البيت بالعرض المسرحى "ظل الحكايات" الذى يناقش عالم الكوابيس والأحلام، التى يشعر بها الإنسان ويؤدى إلى دخوله إلى عالم آخر، وهو من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، ويستمر العرض حتى غدا الثلاثاء 25 أغسطس الجارى.

"ظل الحكايات" البطولة للفنانين "رامى الطمبارى، عبير الطوخى، محمود الزيات، خالد محايرى"، ديكور وملابس محمد فتحى، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، عرائس وماسكات فتحي مرزوق، تأليف وأشعار إبراهيم الحسينى، وإخراج عادل بركات.

ويحرص القطاع باتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة.
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