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رياضة

"هما ناويين على إيه".. أحمد شوبير: لم أفهم بيان الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:33 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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ريهام بكير
أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه لم يفهم البيان الذي أصدره الجهاز الفني لمنتخب مصر في الساعات السابقة.


وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "حقيقى مش فاهم حاجة من البيان اللى أصدره الجهاز الفنى لمنتخب مصر، محمد بركات مدير المنتخب قاله وهو طبعا بناءً على رؤية المدير الفنى، لكن مفهمتش منه هما ناويين على ايه". 


وأضاف شوبير، "لو جهاز المنتخب وافق على عدم لعب مباريات ودية عشان الدورى، يبقى لو حصل إخفاق مش عايزين نسمع أى تبريرات، ده منتخب مصر مهمتك تقول لاتحاد الكرة عايز مباراة ودية ومهمة اللجنة الخماسية تكثف اتصالاتها وتعملك المباراة، لكن حضرتك وافقت يبقى لو حصل حاجة مترجعش تقول هما اللى قالولى، مش هنتقبل أى تبرير، ومحدش يقول إن معانا منتخبات صغيرة مفيش مباراة سهلة دلوقتى".
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