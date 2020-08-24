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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الاستعدادات النهائية لتسليم وحدات مشروع 306 للشباب الفائز فى القرعة العلنية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:25 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الأعمال الجارية والمتعلقة بالاستعدادات النهائية لتسليم وحدات مشروع 306 للشباب والشابات أبناء محافظة الدقهلية الذين فازوا فى القرعة العلنية أول امس على وحدات المشروع بمدينة المنصورة.

وأوضح المحافظ فوز 82 متقدما منهم 7 من الحالات الإنسانية وذوى الإعاقة من إجمالى 104 متقدمين على وحدات المشروع فى نطاق شرق وغرب المنصورة بعدد 82 " مشروع صغير"، وذلك تمهيدا للافتتاح للمشروع .

وقد وجه محافظ الدقهلية للقائمين على العمل سرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها مع الالتزام بالجودة المطلوبة باعتبار أن هذا المشروع يعد واجهة حضارية واضافة جديدة غير مسبوقة فى محافظة الدقهلية.

واوضح المحافظ ان الهدف من المشروع هو إتاحة فرص العمل الحر الكريمة لأبناء المحافظة من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال المحافظ ان المشروع عبارة عن مجمع وحدات لبيع وتقديم الاغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضارى متميز، يليق بالمحافظة وعاصمتها مدينه المنصورة.

وأضاف أن تنفيذه يأتى في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة.. مؤكدا أن المشروع يحول الشارع لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية.

ومن الجدير بالذكر ان المشروع يقع داخل حديقتين بشارع الجيش، احدهما بنطاق حى غرب ، والآخر بنطاق حى شرق بالمنصورة ويضم دورات مياه لائقة واماكن انتظار وممشي للمترددين.

وأكد المحافظ أن الدولة والمحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب بمختلف أنحاء المحافظة.
محافظ الدقهلية يتفقد الاستعدادات النهائية لتسليم وحدات مشروع 306 للشباب الفائز فى القرعة العلنية
محافظ الدقهلية يتفقد الاستعدادات النهائية لتسليم وحدات مشروع 306 للشباب الفائز فى القرعة العلنية
محافظ الدقهلية يتفقد الاستعدادات النهائية لتسليم وحدات مشروع 306 للشباب الفائز فى القرعة العلنية
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