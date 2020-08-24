AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عملة روسيا البيضاء تنخفض بمستوى قياسي مقابل اليورو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
تواصلت خسائر روبل روسيا البيضاء ليسجل مستوى قياسيا منخفضا مقابل اليورو في ظل استمرار الأزمة السياسية الناشبة منذ انتخابات رئاسية متنازع على نتيجتها جرت في التاسع من أغسطس .

وخرج آلاف إلى شوارع المدن والبلدات في أنحاء روسيا البيضاء للاحتجاج على إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو في اقتراع يقول معارضوه إنه مزور.


تهدد تلك الاضطرابات السياسية بتقويض اقتصاد هش بالفعل. ويصطف المواطنون في نقاط الصرافة لتبديل العملة المحلية بالدولار واليورو اللذين تقول المصادر إنهما شحيحان.

وهبط الروبل واحدا بالمئة أمام اليورو مسجلا 3.0160 بعد افتتاح الأسواق الأوروبية، بعد أن لامس منخفضا قياسيا عند 3.0186.

ومقابل الدولار، انخفض روبل روسيا البيضاء نحو 2% مسجلا 2.5364 وهو مستوى لم يصل إليه منذ التاسع من أبريل.

وقال تاجر عملة في مينسك طلب عدم ذكر اسمه لرويترز "هناك موجة من الفزع الآن والطلب على العملة الأجنبية مرتفع للغاية".

وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعت الأسبوع الماضي مزيدا من الضغوط على العملة المحلية في روسيا البيضاء إذا تدهور الوضع السياسي أكثر، معرقلا الأنشطة الاقتصادية. وحذرت فيتش من أن تدهور قيمة الروبل سيضر بالقطاع المالي المعتمد بشدة على الدولار ويقلص احتياطات البنك المركزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تزيد حصة الدولار واليورو بالاحتياطيات وتقلص اليوان في الربع الرابع

اليورو قرب ذروة عامين.. وشهية المخاطرة ترفع الأسترالي والنيوزيلندي

الليرة التركية تواصل انهيارها أمام الدولار

لوكاشينكو: لن تكون هناك إعادة للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

امرأة هزت عرش لوكاشينكو بعد 26 عاما قضاها في السلطة.. «جان دارك بيلاروسيا» سفيتلانا تيكانوفسكايا معلمة تكسر زعيم روسيا البيضاء القوي

بيلاروسيا تعلن عن محاولة اختراق لمجالها الجوي.. ومكالمة رابعة بين بوتين ولوكاشينكو

ترشيحاتنا

منحة في الأوبرا.. بائعة التين الشوكي تكشف لصدى البلد كواليس وتفاصيل لقائها مع وزيرة الثقافة.. فيديو

ببنطلون مقطع.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

لأول مرة.. صالح جمعة يدخل حسابات فايلر بداية من مباراة الجونة

بعد رفض اعتذاره.. تقرير حكم القمة 120 يبرئ وليد سليمان من إصابة شيفو الزمالك

إنتى مستفزة.. هجوم كبير على رانيا يوسف بسبب فيديو رقص | شاهد

الطفل "المعجزة" الذي جاء من المريخ قبل 10 أعوام.. أين هو وما قصته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة مثيرة

أسعار السيارة سكودا اوكتافيا 2020

ببنطلون مقطع.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال