علامة مميزة.. التفكير خارج الصندوق للحفاظ على التراث السيناوي الأصيل



ورغم تعطل أنشطة الجمعيات في شمال سيناء ، بسبب الحرب علي الارهاب منذ حوالي 7 سنوات أو أكتر", إلا أن عمل السيدات داخل بيوتهن لم ينقطع .



وأشارت أماني غريب مدير جمعية الفيروز بالعريش محافظة



وتم اختيار السيدات اللاتي تصل اعمارهن من 30 فما فوق، للاستفادة من الخبرات الموجودة لديهن, لنقلها الي الفتيات الأصغر سنا، وكل هذا بهدف الحفاظ على مفردات التراث السيناوي كما هي وإدخال وحدات زخرفية جديدة وعصرية تتماشى مع الأذواق المحلية والعالمية. ورغم تعطل أنشطة الجمعيات في شمال سيناء ، بسبب الحرب علي الارهاب منذ حوالي 7 سنوات أو أكتر", إلا أن عمل السيدات داخل بيوتهن لم ينقطع .وأشارت أماني غريب مدير جمعية الفيروز بالعريش محافظة شمال سيناء ، إلى أنها استقطبت إلى مشروعها عدد من سيدات مراكز نخل والحسنة وبئرالعبد والعريش إلى جانب مجموعات من رفح والشيخ زويد ممن انتقلن من بيوتهن بسبب الحرب على الإرهاب، في محاولة لتوفير مصدر دخل يساعدهم في الظروف الصعبة ,وايضا من اجل الحفاظ على هويتنا وتراثنا".وتم اختيار السيدات اللاتي تصل اعمارهن من 30 فما فوق، للاستفادة من الخبرات الموجودة لديهن, لنقلها الي الفتيات الأصغر سنا، وكل هذا بهدف الحفاظ على مفردات التراث السيناوي كما هي وإدخال وحدات زخرفية جديدة وعصرية تتماشى مع الأذواق المحلية والعالمية.



وقد نجحت أيضا في تأهيل 300 فتاة وسيدة أخذن على عاتقهن مهمة الحفاظ على التراث السيناوي، واتاحة فرص عمل وتسويق للمنتجات اليدوية , علاوة على رفع المستوى الاقتصادي للأسرة .



وقالت ، إن إنتاج الجمعيات الاهلية بمحافظة شمال سيناء، لم يقتصر علي تفضل الأزياء السيناوية مثل : العباية والشال والبرقع، ولكن تم التفكير خارج الصندوق، وذلك بانتاج بلوزات وبناطيل إلى جانب القطع التراثية اللي لسه ليها زبونها"، ومع الحرب على الإرهاب في سيناء ، ومن أشهر تصميماتنا شال الفيروز الذي يجمع عدة موتيفات هندسية في قطعة واحدة".



واضافت ان اعمال التطريز اليدوي ، تعد ثروة تمتلكها سيدات سيناء، وكذلك حياكة الملابس والمفروشات الي جانب أنواع مختلفة من المشغولات التي واكبت العصر ، في محاولة للحفاظ علي الحرف اليدوية التراثية من الإنقراض .



وقالت انه للتغلب على مشكلة التسويق لان مقرها العريش ، كان امامها الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء موقع إلكتروني في محاولة لايجاد حل لمشكلة الترويج التي تقابل مشروعها، إلى جانب مشاركتها في عدد من المعارض بالقاهرة .



ويقول سليمان عياط، باحث في التراث السيناوي، إن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال حفظ التراث السيناوي تستعين بالسيدات ممن يمتلكه الخبرات في صناعة الكليم البدوي وغيره من الملابس والأزياء التراثية، من أجل الحفاظ على هذه المفردات اما لترويجها على المستوى الاقليمي او الخارجي ولذا فقد أتاحت هذه الجمعيات فرصة العمل للسيدات لإحياء التراث السيناوي.



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