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مصر تدخل عهد العملة البلاستيكية.. خبير مصرفي يكشف المميزات.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:19 م
هشام إبراهيم أستاذ
هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفي
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محمود محسن
قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفي، إنه سيتم إدخال مطبعة جديدة لدى البنك المركزى مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، معقبا: كلما نقوم بإدخال التكنولوجيا يقل معدل التزوير. 

وتابع: كلما دخل العنصر البلاستيكي في العملة كلما زاد عمرها الافتراض، مشيرا إلى أن هذه العملة تجبر الجميع على التعامل بشكل أكثر احتراف وجاذبية. 

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن زيادة العمر الافتراضى للورقة المالية الهدف من التحول إلى العملات البلاستيكية.

ونوه إلى أن العملات البلاستيكية تزيد من كفاءة الاقتصاد ويجعل المجتمع أكثر نضجا وأكثر رقيا فى التعامل مع العملات وبالتالى لا يتم الكتابة عليه.

وقال إن استخدام العملات البلاستيكية يتوافق مع السياسة العامة للدولة، مضيفا أن مصر تنتقل إلى مرحلة جديدة من التكنولوجيا ويصل برسالة هامة بأن مصر تنتقل نقلة حضارية.
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