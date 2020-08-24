الحدائق تفتح أبوابها.. حديقة الحيوان: إقبال كبير من المواطنين.. والأورمان والأسماك: تطبيق الإجراءات الاحترازية

حديقة الحيوان: تطبيق الإجراءات الاحترازية مع التشديد على عدم تكدس المواطنين

الزراعة: الالتزام بعدد محدد للزوار يضمن الكثافة المنخفضة لحديقتي الأورمان والأسماك

الإرشاد الزراعي: نشدد على التزام كافتيريات ومطاعم الحدائق بالإجراءات الاحترازية





أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، فتح أبواب حدائق الأورمان النباتية بالجيزة، والأسماك بالزمالك، وحديقة الحيوان بالجيزة من جديد لكافة الزائرين بداية من اليوم الاثنين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.





وفى هذا الصدد، قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن حديقة الحيوان بالجيزة فتحت أبوابها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المواطنين مع التشديد على تنفيذ التوصيات التي أقرتها وزارة الصحة والاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حال عودة نشاط حدائق الحيوان، للعمل واستقبال الجماهير مرة أخرى.





ومن بين تلك الإجراءات، الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.





وأكد "رجائي"، أنه تم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارته، كما يتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، وتوفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلًا عن أقنعة الوجه.





وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إدارة حديقة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق سواء من حيث المساحة أو عدد الحيوانات، "نعمل على تطبيق جميع الضوابط الخاص بفتح الحديقة وإلزام الزائرين بها، وذلك للمحافظة على صحة الجميع، وعدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس وعدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريات داخل الحديقة بذلك وعمل اللوحات الإرشادية اللازمة، مع توفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي".





وأشار "رجائي"، إلى أنه خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس" كورونا " لم يتوقف العمل بالحديقة لوجود الورش وعمال رعاية الحيوانات، وكان هناك شعور كبير بالمسؤولية للحفاظ على صحتهم وصحة الحيوانات بالحديقة الاهم والاعرق في المنطقة والمقامة على مساحة 80 فدانا، إ ضافة إلى عمل التحصينات اللازمة للحيوانات وخطة إكثار لزيادة أعداد الحيوانات الثديية والطيور.





وفى سياق متصل، قالت الوزارة في بيان، إن ذلك يأتي في إطار الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادة فتح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





وأشار البيان إلى أن الحديقتين فُتحت أبوابهما منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المواطنين، مع التشديد على تنفيذ التوصيات التي اقرتها وزارة الصحة.





وأوضحت الوزارة أنه تم الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات لتوعية الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى بطرق الوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن توفير أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين.









وفي سياق متصل تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، صباح اليوم حديقة الاورمان بالجيزة، للتاكد من جاهزيتها، لاستقبال المواطنين، فضلا عن تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.





واكد عزوز على ضرورة التزام كافة العاملين بالحديقة بتلك الاجراءات، والتنبيه على كافة الزائرين بالالتزام بها، وتجنب التكدس والزحام، وعدم المصافحة بالأيدي، وتوفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلًا عن أقنعة الوجه.









وشدد رئيس قطاع الارشاد على التزام الكافيتريات والمطاعم الموجودة بالحديقة، بكافة الاشتراطات والمعايير التي حددتها واعلنتها وزارة الصحة، في هذا الشأن.









وتعتبر حديقة الاورمان النباتية بالجيزة من أكبر الحدائق النباتية في العالم ولها قيمة تاريخية وتراثية هامة، تم انشائها على مساحة 28 فدان في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، لخدمة فروع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.









كما يوجد بها معشبة نباتية في أجمل صورها وبها العديد من العينات والنماذج النباتية المحفوظة بطريقة علمية سليمة وتعتبر مرجعًا هامًا ومزارًا للدارسين والباحثين.









وتعد حديقة الأسماك بالزمالك، والتي أنشأها الخديوي إسماعيل في سنة 1867، من أفضل الحدائق التي أنشئت في عصر الخديوى في القاهرة، حيث تتكون الحديقة من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفي جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة.









وتضم الحديقة 49 حوضًا للأسماك المتنوعة والنادرة تنعكس عليها أشعة الشمس عبر فتحات علوية مثل الأسماك النيلية والبحرية وأسماك الزينة كما يوجد بها بانوراما لعرض الأسماك المحنطة، ويوجد بها أقسام أخرى تضم أنواعًا من السلاحف والزواحف البحرية التي تعيش في المستنقعات والأنهار .