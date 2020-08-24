AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة البيئة: قانون إدارة المخلفات يعبر عن مرحلة جديدة من التعامل مع مشكلة القمامة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:21 م
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
أصدر مجلس النواب بجلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم وإدارة المخلفات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون، حيث سيتم إرساله بعد موافقة المجلس لرئيس الجمهورية لإصداره. 

وكان مجلس النواب وافق في جلسة عامة سابقة، مبدئيًا على مشروع القانون الذي تولت وزارة البيئة التحضير والإعداد له بالتعاون مع كافة الشركاء ليكون خطوة رئيسية نحو التعامل الصحيح مع مشكلة المخلفات بكافة أنواعها والتغلب عليها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه بعد إصدار رئيس الجمهورية للقانون ونشره بالجريدة الرسمية، سيكون أول قانون منظِم لعملية إدارة منظومة المخلفات بكافة أنواعها في مصر قد رأى النور، ليعبر عن مرحلة جديدة ومختلفة من التعامل مع مشكلة تاريخية عانت منها مصر لسنوات بأسلوب استراتيجي قائم على دراسات وجهد كبير من كوادر مصرية واعية لم تبحث فقط في حلول للوضع الحالي، بل وضعت رؤى بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات والتحديات الطارئة، وتضع مصلحة المواطن وصحته والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة أولوية للمستقبل.

ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تنظيم إدارة المخلفات

رسوم مالية بدون خدمة.. نائبة تتحفظ على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات

الرسوم تصل لـ1000 جنيه.. البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات في مجموعه

برلمانية تتحفظ على إضافة رسوم جديدة للنظافة.. والسجيني: سكان الفيلات يدفعون 7 جنيهات

مزايا للعاملين بالمنظومة.. 5 أمور استحدثها قانون المخلفات الجديد

40 جنيها للشقة و1000 للفندق.. رسوم جديدة للنظافة بعد موافقة "النواب"| تفاصيل

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يعلن حالة التأهب القصوى .. تركيا توجه ميليشياتها إلى سرت والجفرة

لأول مرة.. صالح جمعة يدخل حسابات فايلر بداية من مباراة الجونة

أخبار الرياضة| شوبير يتوقع انتقال لاعب الأهلي للزمالك.. وليد سليمان: لم أعتذر لـ عبد الشافي .. وثورة في بيراميدز

بعد طلب زوجها تحاليل dna.. هالة صدقي تظهر بمايوه أسود أمام البحر

مصر تدخل عهد العملة البلاستيكية.. خبير مصرفي يكشف المميزات.. فيديو

البايرن يفرض سيطرته وليفربول يحقق المعجزة.. حصاد الموسم الكروي في أوروبا

AdvertisementS

تصريحات استفزازية جديدة.. إثيوبيا: مصر تريد الهيمنة على مياه النيل

برواتب تصل لـ6500 جنيه| القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل

شوبير: أتوقع انتقال لاعب الأهلي المعار لـ الزمالك

فى عيد ميلاد آثار الحكيم.. هالة سرحان هاجمتها 3 أيام وانتقدت هيفاء وهبى ورامز جلال

الجيش الليبي يعلن حالة التأهب القصوى .. تركيا توجه ميليشياتها إلى سرت والجفرة

بعد 16 شهرا من العثور على نصف جثة أنثى بالطالبية.. والدها قتلها وقطع جثتها بمنشار ووزع أشلائها بمقالب القمامة

في عيد ميلاد آثار الحكيم.. عدد زيجاتها وقصة حرمانها من أولادها

أخبار الرياضة| شوبير يتوقع انتقال لاعب الأهلي للزمالك.. وليد سليمان: لم أعتذر لـ عبد الشافي .. وثورة في بيراميدز

البرلمان يقر منع تجديد أو نقل رخص المركبات إلا بعد سداد الضريبة

انقلاب أردوغان على السراج بسبب وقف إطلاق النار.. تفاصيل

الإمارات توجه صفعة قوية لـ تركيا

لأول مرة.. استخرج شهادة التحركات من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة جديدة لعلاج مرض السكري.. ابتكار خلايا حديثة و8 أعشاب مجربة

من غير دايت .. خبيرة تغذية عالمية تقدم 5 أسرار لخسارة الوزن أسرع

هجر وطنه بسبب خلافات زوجية.. حكاية مهندس فرنسي طور زراعة القطن بمصر في عهد محمد علي