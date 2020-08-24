AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

محمد داود: ٣ علماء أجانب أعلنوا إسلامهم فى إسبانيا لهذا السبب.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:28 م
محمد داود: ٣ علماء
محمد داود: ٣ علماء أجانب أعلنوا إسلامهم بأسبانيا لهذا السبب
Advertisements
أمل فوزي
قال الدكتور محمد داود، أستاذ علم اللغة بجامعة قناة السويس، إن هناك ثلاثة علماء أجانب أعلنوا إسلامهم خلال مؤتمر عالمى عقد فى أسبانيا، تحت عنوان "القران الكريم والاعجاز الإلهى".

وأوضح «داود» خلال لقائه مع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن إسلامهم ذلك كان أثناء شرحه للدلالات اللفظية لقوله تعالى: «قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ». 

وأضاف: "فبعد المخاطر التى رؤها حيث أحاطت بهم المياه من كل جانب والجبال، وأخيرًا استواء السفينة، فكانوا في معية الله سبحانه وتعالى وعظمته، فأوحي لنبيه -عليه السلام-  أن اهبط بسلام منا".

 وكان في حلقة سابقة من برنامج «لعلهم يفقهون»، قد قال قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فجوة كبيرة بين الدين والتدين فى مصر، مشيرًا إلى أن الدين بخير، في حين أن التدين أمر شكلى .

اقرأ أيضًا..

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن بعض الناس يكونون  فى حالة خشوع بالمسجد، و خارجه نجد الحال بعيدًا تمامًا عن تعاليم الدين، قائلًا: لا اجد تفسيرًا لهذا، هل بسبب ركاكة وتقليدية الخطاب أم عدم وجود إبداع على المنبر، نحن لدينا فى العام ٥٢ اجتماعا تمثل خطبة الجمعة، لكنها دون تأثير فى المجتمع، وهذه كارثة بكل المقاييس".

وعلق «الجندي» ، على  اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الداعية والعالم والشيخ، قائلًا: كل التحية للرئيس السيسي على هذه الأولويات التي أمر بها في تكوين الداعية عند اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الأوقاف.

وأشار إلى أنه من بين مسئوليات السياسة الخارجية والأحداث في جميع الدول المحيطة، والتحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وفيروس كورونا، والعملية التعليمية، وتوفير الأمن الغذائي الكامل لمصر، وإنشاء الطرق ومد خطوط السكة الحديد، والاهتمام بالمرفق الصحي، نجد اهتمامًا من الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني، والارتقاء بالمصنع للخطاب وهو الداعية أو الشيخ.

وتابع: أصحاب الخطاب الديني يأخذون حيزًا من تفكير سيادة الرئيس لا بد أن نحمد الله على ذلك، لأن هذا الموضوع خطير للغاية، وأننا في تحدّ صعب، مشيرًا إلى أن الخطاب الديني لم يتطور إطلاقًا، ولم يبذل مجهود على قدر التحديات في الخطاب الديني، وأعلم أن الأزهر ووزير الأوقاف ودار الإفتاء يحاولون التطوير، ولكن عندما نجد في ظل تلك الأحداث العالمية أن الرئيس السيسي يأخذ من وقت إدارة الدولة وتخصيصه لتطوير الشيوخ والعلماء وأسلوب الأداء الديني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندى لـ العدوي: فتاواكم مخجلة.. فيديو

خالد الجندي: الأطقم الطبية المشاركة في أزمة كورونا لهم أجر المجاهدين

لعلهم يفقهون.. خالد الجندي للشباب: استغلوا صحتكم في طاعة الله.. ورمضان عبد المعز: التفاوت في أجر العبادة وارد.. واتهام الشريعة بالذكورية فهم خاطئ

رمضان عبد المعز: الشعب كله جنود فى جيش مصر.. فيديو

سنة عن النبي.. علماء مجلس الفقه يرددون تكبيرات العيد على الهواء

خالد الجندي: أصحاب الخطاب الديني يأخذون حيزا من تفكير الرئيس السيسي.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد طلب زوجها تحاليل dna.. هالة صدقي تظهر بمايوه أسود أمام البحر

بعد نشر قصتها بـ صدى البلد.. بائعة التين الشوكي تغني على الهواء.. فيديو

من غير دايت .. خبيرة تغذية عالمية تقدم 5 أسرار لخسارة الوزن أسرع

دعاء آخر ساعة قبل المغرب من 17 كلمة تغفر كل ذنوبك وتفرج كربك

عرفت أنه هيتجوز عليها.. ربة منزل تلقى نفسها من الطابق الثالث

أحمد حسن يفتح النار على منتقدي الخطيب | شاهد

AdvertisementS

تصريحات استفزازية جديدة.. إثيوبيا: مصر تريد الهيمنة على مياه النيل

برواتب تصل لـ6500 جنيه| القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل

شوبير: أتوقع انتقال لاعب الأهلي المعار لـ الزمالك

فى عيد ميلاد آثار الحكيم.. هالة سرحان هاجمتها 3 أيام وانتقدت هيفاء وهبى ورامز جلال

الجيش الليبي يعلن حالة التأهب القصوى .. تركيا توجه ميليشياتها إلى سرت والجفرة

بعد 16 شهرا من العثور على نصف جثة أنثى بالطالبية.. والدها قتلها وقطع جثتها بمنشار ووزع أشلائها بمقالب القمامة

في عيد ميلاد آثار الحكيم.. عدد زيجاتها وقصة حرمانها من أولادها

أخبار الرياضة| شوبير يتوقع انتقال لاعب الأهلي للزمالك.. وليد سليمان: لم أعتذر لـ عبد الشافي .. وثورة في بيراميدز

البرلمان يقر منع تجديد أو نقل رخص المركبات إلا بعد سداد الضريبة

انقلاب أردوغان على السراج بسبب وقف إطلاق النار.. تفاصيل

الإمارات توجه صفعة قوية لـ تركيا

لأول مرة.. استخرج شهادة التحركات من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة جديدة لعلاج مرض السكري.. ابتكار خلايا حديثة و8 أعشاب مجربة

من غير دايت .. خبيرة تغذية عالمية تقدم 5 أسرار لخسارة الوزن أسرع

هجر وطنه بسبب خلافات زوجية.. حكاية مهندس فرنسي طور زراعة القطن بمصر في عهد محمد علي