محمد داود: ٣ علماء أجانب أعلنوا إسلامهم فى إسبانيا لهذا السبب.. فيديو





وأوضح « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن بعض الناس يكونون فى حالة خشوع بالمسجد، و خارجه نجد الحال بعيدًا تمامًا عن تعاليم الدين، قائلًا: لا اجد تفسيرًا لهذا، هل بسبب ركاكة وتقليدية الخطاب أم عدم وجود إبداع على المنبر، نحن لدينا فى العام ٥٢ اجتماعا تمثل خطبة الجمعة، لكنها دون تأثير فى المجتمع، وهذه كارثة بكل المقاييس".





وعلق «الجندي» ، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الداعية والعالم والشيخ، قائلًا: كل التحية للرئيس السيسي على هذه الأولويات التي أمر بها في تكوين الداعية عند اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الأوقاف.





وأشار إلى أنه من بين مسئوليات السياسة الخارجية والأحداث في جميع الدول المحيطة، والتحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وفيروس كورونا، والعملية التعليمية، وتوفير الأمن الغذائي الكامل لمصر، وإنشاء الطرق ومد خطوط السكة الحديد، والاهتمام بالمرفق الصحي، نجد اهتمامًا من الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني، والارتقاء بالمصنع للخطاب وهو الداعية أو الشيخ.



