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موقوف من فبراير الماضي.. الأوقاف: عبد الله رشدي له أفكار مثيرة للجدل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:29 م
عبد الله رشدي
عبد الله رشدي
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هاني حسين
قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن عبد الله رشدي له أفكار مختلفة تثير الجدل على السوشيال ميديا.

وأضاف جابر طايع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الأوقاف تعبر عن رؤيتها كرأي ورؤية مؤسسة وطنية تراعي كافة الأبعاد.

وتابع جابر طايع: "عبد الله رشدي له آراء خاصة به ينشرها على صفحته ويختار هذا الطريق للتحدث بحرية".

وأكمل جابر طايع: "اضطرت وزارة الأوقاف إحالته إلى لجنة القيم والتحقيق معه، وهو موقوف عن العمل الدعوي من شهر فبراير الماضي".

ولفت جابر طايع: "تم نقل عبد الله رشدي إلى مهنة باحث دعوة وهذا عمل إداري يتعلق بالأبحاث والعمل العلمي"، مضيفا: "ما فعلناه ليس تقليلا له ونريد الحفاظ على المنبر والتأثير في الشارع".
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