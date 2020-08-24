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البترول تكشف عن تفاصيل إمداد الوادي الجديد بالغاز الطبيعي..فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:31 م
حمدى عبد العزيز المتحدث
حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي بأسم وزارة البترول
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محمود محسن
أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الكبيرة، مشيرا إلى أنه يتم الاهتمام بمحافظات الصعيد والوادي الجديد أن تكون متواجدة على الشبكة القومية للغاز .

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن هناك تكنولوجيا جديدة للغاز الطبيعي من خلال شاحنات لمحطات الوادى الجديد ويتم ضخه في مواسير الشبكة.

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول أنه بناءً على تعليمات الرئيس نسعى لاستغلال الموارد الموجودة في الدولة لخدمة المواطنين.

 المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بدأ خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط.
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