تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام بالبحر الأحمر ليصبح 235 درجة بدلا من 240 درجة

أعلنت محافظة البحر الأحمر النزول بدرجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ خمسة درجات ليصبح ٢٣٥ درجة بدلا من ٢٤٠ درجة .





جاء ذلك استجابة لاستغاثات العديد من أولياء الأمور بالمحافظة والتي جاءت علي الصفحة الرسمية للمحافظة ومواقع التواصل الاجتماعي .

وأكدت المحافظة فى بيان لها ان هذا أقصي ما يمكن الوصول إليه؛ حيث أن تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة مع مديرية التربية والتعليم لأعداد الطلبة والفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا تؤثر على سير العملية التعليمية.





وأضافت المحافظة أن تخفيض تنسيق الثانوي العام جاء لتحقيق رغبات أولياء الأمور الراغبين بإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى ، مؤكدة أن الهدف الاول والاخير هو خدمة المواطنين وتقديم كل ما يهم ويخدم أبناء البحر الأحمر ؛ متمنين النجاح والتفوق الدائم لأبنائنا في الثانوي العام والحصول علي أعلي الدرجات التي تؤهلهم الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها.





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