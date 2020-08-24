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حوادث

المشدد ٣ سنوات لمتهم لحيازته سلاح أبيض في البساتين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:43 م
محكمة
محكمة
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رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ،برئاسة المستشار حسن أبوالوفا محمد متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومصادرة السلاح الابيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية في اتهامه بالشروع في سرقة مواطن بمنطقة البساتين.

وكشف أمر إحالة المتهم رفقة متهم اخر سبق الحكم عليه انهما بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة شرعا في سرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه "محمد علي" وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن هددوه حال استقلالهم سيارته الأجرة باستخدام أسلحة بيضاء فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا عبر تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي الأموال الخاصة به.

وقام احدهم بسلاحه الابيض باصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالقضية وتمكنوا من الفرار وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو ضبط المتهم الأول المحكوم عليه بالمشدد 3 سنوات متلبسًا بالجريمة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف امر الاحالة أن المتهمين أحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ابيض "مطواه" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية لذلك .
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