المقاولون العرب يكشف موقف طاهر محمد طاهر من مباراة الزمالك

كشف محمد عادل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن موقف طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، وإمكانية مشاركته خلال لقاء الزمالك فى إطار مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري الممتاز.





وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "طاهر محمد طاهر خارج حسابات عماد النحاس الفنية، في لقاء الزمالك القادم، نظرا لابتعاد لاعب الأهلي الجديد عن المشاركة في المباريات خلال الجولات الماضية".





وأضاف: "النحاس يمتلك أكثر من عنصر جاهز فنيا بمركز طاهر في الوقت الحالي، على رأسهم شكري نجيب وسيف الدين الجزيري، وهما لهما الأولوية في المشاركة في لقاء الزمالك القادم".





وعن جاهزية "طاهر"، من الناحية الطبية قال إن اللاعب جاهز للمشاركة بشكل طبيعي في المباراة، لكن عدم مشاركته في اللقاء أمر فني بحت.





كان طاهر قد تعافى من إصابة العضلة الأمامية التى تسببت في غيابه عن استئناف الدوري، كما أن الجهاز الفني يدرس الدفع به في الخط الهجومي في مباراة الزمالك.