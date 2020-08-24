متحدث التنمية المحلية: إنشاء ورفع كفاءة طرق وكباري بـ 32 مليار جنيه في 6 سنوات.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم إنشاء ورفع كفاءة طرق وكباري بـ 32 مليار جنيه في 6 سنوات.









وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه تم تنفيذ 7000 مشروع رصف ورفع كفاءة طرق محلية.









وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري والمزلقانات يعد أحد برامج وزارة التنمية المحلية وتم العمل علي هذا البرنامج منذ 6 سنوات ماضية.









وأوضح الدكتور خالد قاسم أنه تم رصف 15000 كيلو متر ورفع كفاءتها، بالاضافة الي الانفاق الخاصة بعبور المشاة أو عبور السيارات.









وأشار إلي أنه في الفترة الماضية وقع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ووزير النقل والمواصلات بروتوكولا لاستكمال هذا الأمر ولصيانة هذه الطرق في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالطرق.