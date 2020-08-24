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فن

الحبايب.. أوس أوس يشارك متابعيه صورة مع أشرف عبد الباقى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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سيد أحمد
نشر الفنان "أوس أوس" صورة له مع الفنان أشرف عبد الباقى وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق أوس أوس على الصورة قائلا "الأستاذ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "الحبايب - نجوم مصر - منورين".

يذكر أن الفنان محمد أسامة فقد طفله "علي"، الذي رحل الشهر الماضي عن عمر يناهز 3 أشهر فقط.

آخر أعمال أوس أوس مسلسل "اثنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك في مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.
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❤️ الاستاذ ❤️

A post shared by Mohammed Usama Osos (@osossssssss) on

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