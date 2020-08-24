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انتهاكات.. هيومن رايتس ووتش تفضح قطر: العمالة تعمل بشكل إجباري ولا تحصل على حقوقها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:51 م
العمالة في قطر
العمالة في قطر
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هاني حسين
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن العمالة في قطر؛ تحدث عن استغلال العمالة، وعملهم بشكل إجباري ومن دون أجور.

وأضاف "أبو سعدة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم استخدام أزمة كورونا كـ سبيل لانتهاك حقوق العمالة في قطر.

وأشار عضو مجلس حقوق الإنسان، إلى أن قطر تتجاهل توفير معاملة إنسانية للعمالة في قطر، إضافةً إلى عدم توفير أماكن للإقامة وحرمان العمال من الأجور والمكافآت.

ونوه بأن "هيومان رايتس ووتش" وصفت عمالة العمال في قطر من دون أجر بأنه كارثة كبرى.

ولفت إلى أن المنظمات التي تتلقى تمويلا من قطر تقدم معلومات مغلوطة عن مصر لنشر الشائعات، مؤكدا أن "منظمات إسطنبول تقوم بعمل تقارير مغلوطة عن مصر من أجل الهجوم عليها".

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