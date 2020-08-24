حركة المرور تعود لطبيعتها بمدينة بركة السبع عقب هبوط بأحد كباري المنوفية

شهدت مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، هبوطا أرضيا بمدخل كوبرى بركة السبع الواقع على بحر شبين الكوم.





وتبين من المعاينة وجود هبوط فى مدخل الكوبرى ( الردم ) فى اتجاة بركة السبع غرب مما أدى لحدوث ثقب قطره ٢٠ سم.





وأكدت المعاينة أن جسم الكوبرى بالكامل فى حالة جيدة، وجرى بالتنسيق بين الرى ومجلس المدينة إغلاق المرور أعلى الكوبرى ثم توسعة مكان الهبوط وصب خرسانة حتى سطح الارض وتسويتها بواسطة عمال ومعدات المجلس والرى وتم إعادة فتح الكوبرى لتعود حركة المرور بالمدينة إلى طبيعتها.



