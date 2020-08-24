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رياضة

ماديسون يجدد عقده مع ليستر سيتي لمدة 4 سنوات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:51 م
ماديسون
ماديسون
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إسماعيل محمود
وقع جيمس ماديسون نجم المنتخب الإنجليزي على تجديد عقده مع نادي ليستر سيتي لمدة 4 سنوات قادمة.

وأعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي على موقعه الرسمي أن ماديسون وقع على عقد يربطه بالنادي حتى نهاية موسم 2023-2024.

وعبر ماديسون عن سعادته بتجديد عقده مع ليستر، مؤكدًا ثقته بأن الفريق سيحقق الإنجازات والبطولات في الفترة المقبلة.

وكان نادي مانشستر يونايتد أحد أبرز المهتمين بضم ماديسون لصفوفه، لكن ليستر سيتي أكد بقاء لاعبه بتجديد عقده.

وانضم ماديسون لصفوف ليستر عام 2018، قادمًا من نوريتش سيتي وقاده لتحقيق المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.
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