اشتر ولا تبيع.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة مهمة للمواطنين.. فيديو

قال رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار في كل العالم وتلجأ إليه الحكومات والمؤسسات الاقتصادية.





وأضاف رفيق العباسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد"، ان ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي .





وأوضح رفيق العباسي أنه عند حدوث اي تخوف من وقوع انهيار بالاقتصاد العالمي يتم بيع الأسهم والسندات ويتم اللجوء إلى الذهب وبالتالي يرتفع وينخفض اسعار الذهب.





وأكمل رفيق العباسي:" ما يحدث في الاقتصاد العالمي يؤثر بشكل رئيسي على اسعار الذهب في مصر والعالم، و اسعار الذهب لها علاقة مباشرة بالأوضاع السياسية في العالم".



