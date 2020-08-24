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أخبار العالم

الإمارات تلغي لقاءً ثلاثيا مع إسرائيل وأمريكا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الإمارات ألغت لقاءً كان مقررا في نيويورك يوم الجمعة القادم، بين مسؤولين من الإمارات ونظرائهم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضحت أن اللقاء كان سيعقد بين السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، والسفير الإسرائيلي لدى المنظمة، جلعاد أردان، مع نظيرهما الإماراتي.

وأشارت إلى أن جميع الأطراف أكدت اللقاء، وأجريت اتصالات بشأن تفاصيله، إلا أن الجانب الإماراتي أعلن مساء اليوم الاثنين، للجانب الأمريكي والبيت الأبيض، إلغاء اللقاء لحين إشعار جديد.

وكانت الدول الثلاث، أمريكا والإمارات وإسرائيل، قد أعلنوا في بيان التوصل إلى اتفاق لمباشرة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.

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