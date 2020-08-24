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اقتصاد

أسعار النفط تسجل 44.44 دولار لعقود برنت و 42.43 دولار للخام الأمريكى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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وكالات
سجلت أسعار النفط اليوم، 44.44 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار9سنتات أو ما يوازي  0.2% كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42.43 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 9 سنتات أو ما يوازي 0.2 %.
 
وارتفعت أسعار النفط  اليوم ،مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك، ووسط تفاؤل حيال فيروس كورونا بعدما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام بلازما الدم من مرضى متعافين كخيار علاجي وأمس الأحد، هب الإعصار ماركو والعاصفة المدارية لورا على الكاريبي وخليج المكسيك، مما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط وفقا لرويترز.
 

وأوقف المنتجون 58 %من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك و45 % من إمدادات الغاز الطبيعي يوم الأحد، وتسهم المنطقة بنسبة 17% من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي و5% من إنتاج الغاز الطبيعي.
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