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محافظات

نائب محافظ الأقصر يدرس آليات مشروع ميكنة الأصول الحكومية ..صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:49 م
محمد عبد القادر نائب
محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر
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شمس يونس
عقد محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر أول اجتماع لدراسة مشروع ميكنة الأصول المملوكة للدولة، ووضعها على قاعدة بيانات الحكومة بحضور محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والتفتيش المالي والإداري، ومنظومة التحول الرقمي بديوان عام المحافظة.


وناقش نائب المحافظ، خلال الاجتماع، الخطوات التي تم اتخاذها بمشروع ميكنة الأصول، موجهًا بالحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم العمل، بالشكل الذي يتيح المناخ المناسب للاستغلال الأمثل لها في المشروعات التنموية والخدمية، وحتى تكون بمثابة بنك معلومات للمحافظة.

وطالب باستمرار حصر أصول وممتلكات المحافظة للعمل على استغلالها مع تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات وتسجيل جميع الأصول غير المستغلة بالمحافظة إلكترونيًا. 

كان المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وجه بتكوين فريق عمل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك المحافظة، في إطار المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المتخذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

نائب محافظ الأقصر يدرس آليات مشروع ميكنة الأصول الحكومية ..صور
نائب محافظ الأقصر يدرس آليات مشروع ميكنة الأصول الحكومية ..صور
نائب محافظ الأقصر يدرس آليات مشروع ميكنة الأصول الحكومية ..صور
نائب محافظ الأقصر يدرس آليات مشروع ميكنة الأصول الحكومية ..صور
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