AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

كارثة.. أطفال القناطر يسبحون في مياه النيل هربا من ارتفاع الحرارة.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:48 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد / صلاح مهدى
مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف ومع غلق الشواطئ بسبب فيروس كورونا، يلجأ الأطفال فى القرى إلى حيل أخرى. 

ورصد "صدى البلد" لقطات تحبس الأنفاس تظهر عددًا من أطفال "القناطر الخيرية" وهم يسبحون في مياه نهر النيل، هربًا من ارتفاع حرارة الجو.

ومنطقة القناطر الخيرية غير مراقبة من شرطة المسطحات المائية، ما يعرض حياة الأطفال للخطر.

ويذكر ان شهدت حدائق القناطر اقبال من المواطنين اليوم الاثنين ، بعد غلقها 6 اشهر بسبب فيروس كورونا " كوفيد 19" للحفاظ على المواطنين من هذا الوباء القاتل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هربا من ارتفاع الحرارة .. أطفال القناطر يسبحون في مياه النيل.. فيديو

احتفالا بتخرجهم | مسيرة بالسيارات لطلاب مدرسة دولية في شوارع أكتوبر.. شاهد

شباب القناطر الخيرية يسبحون فى النيل هربا من "الحر" | فيديو

منعا لانتشار عدوى كورونا.. غلق كورنيش النيل والحدائق في القليوبية خلال العيد

شاهد.. القناطر الخيرية ترفع شعار «لم يحضر أحد» في العيد

فى ثانى أيام العيد.. شاهد كورنيش بنها وحدائق القناطر بدون زوار

ترشيحاتنا

البرلمان يقر منع تجديد أو نقل رخص المركبات إلا بعد سداد الضريبة

الإمارات توجه صفعة قوية لـ تركيا

متخصص يتوقع انقلاب قوى مسلحة في غرب ليبيا على الغزو التركي .. فيديو

تعرف على موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وبدء الثانية.. فيديو

لا يوجد تمييز عنصري.. كامل الوزير: خطة لنقل جزء من خطوط قطارات الوجه البحري إلى شبرا الخيمة

بعد تعافيه بـ 4 أشهر.. إصابة صيني بـ سلالة كورونا متحورة للمرة الثانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الأنيق.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة مثيرة

أسعار السيارة سكودا اوكتافيا 2020

ببنطلون مقطع.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال