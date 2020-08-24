كارثة.. أطفال القناطر يسبحون في مياه النيل هربا من ارتفاع الحرارة.. فيديو

مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف ومع غلق الشواطئ بسبب فيروس كورونا، يلجأ الأطفال فى القرى إلى حيل أخرى.



ورصد "صدى البلد" لقطات تحبس الأنفاس تظهر عددًا من أطفال "القناطر الخيرية" وهم يسبحون في مياه نهر النيل، هربًا من ارتفاع حرارة الجو.



ومنطقة القناطر الخيرية غير مراقبة من شرطة المسطحات المائية، ما يعرض حياة الأطفال للخطر.



ويذكر ان شهدت حدائق القناطر اقبال من المواطنين اليوم الاثنين ، بعد غلقها 6 اشهر بسبب فيروس كورونا " كوفيد 19" للحفاظ على المواطنين من هذا الوباء القاتل.